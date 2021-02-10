СМИ: спортсменам на Олимпийских играх в Токио выдадут 150 тысяч презервативов

ТАСС, 10 февраля. Организаторы Олимпийских игр в Токио планируют бесплатно распространить среди спортсменов около 150 тысяч презервативов. Об этом сообщает агентство AFP .

Спортсменам на Играх в Токио необходимо будет сдавать тест на COVID-19 каждые четыре дня

Ранее было опубликовано руководство для спортсменов от Международного олимпийского комитета (МОК), в котором прописаны правила безопасности, связанные с пандемией коронавируса. Из документа следует, что спортсменам в Олимпийской деревне придется "избегать ненужных форм физического контакта" вплоть до запрета на рукопожатия. Также они будут обязаны носить маски, соблюдать дистанцию в два метра и регулярно проходить тестирование на коронавирус.

Согласно информации агентства, несмотря на ограничения, спортсменам будет выделено около 150 тысяч презервативов. На предыдущих Играх, которые прошли в бразильском Рио-де-Жанейро, организаторы выдали 450 тысяч презервативов.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и теперь состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.