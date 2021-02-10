Корстин: обе команды сделали акцент на защиту в матче Единой лиги ВТБ УНИКС - "Зенит"

В среду УНИКС обыграл дома петербургский "Зенит" со счетом 59:58. Этот матч стал самым малорезультативным в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Оба клуба сделали акцент на защиту в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и петербургским "Зенитом". Такое мнение ТАСС высказала генеральный директор турнира Илона Корстин.

"Зенит" и УНИКС перед матчем - два лидера и две самые "горячие" команды, которые имели на своем счету серии из восьми побед, - сказала Корстин. - В итоге мы увидели очень упорный матч, в котором обе команды сделали акцент на защиту. Игра стала самой малорезультативным в текущем сезоне - команды на двоих набрали лишь 117 очков. На счету было каждое владение!"

"В итоге все решилось на последних секундах, где блестяще проявил себя защитник УНИКСа Джамар Смит, признанный лигой MVP (самым ценным игроком - прим. ТАСС) января. До победного попадания Смит реализовал лишь 2 броска из 13, но в ключевой момент показал себя настоящим лидером казанцев, добыв такую важную победу", - добавила собеседница ТАСС.

По мнению Корстин, субботняя встреча "Зенита" с ЦСКА, которая пройдет за день до Матча звезд Единой лиги ВТБ, станет интересной: "Уверена, мы станем свидетелями высококлассного баскетбола".

УНИКС сократил отрыв от петербуржцев в таблице Единой лиги ВТБ. "Зенит" лидирует с 14 победами в 16 матчах. УНИКС идет вторым, выиграв 13 из 17 встреч. ЦСКА занимает третью строчку с 11 победами в 15 встречах.