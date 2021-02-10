Гандболистки "Ростов-Дона" обыграли "Вайперс" и возглавили группу Лиги чемпионов

ТАСС, 10 февраля. Российский "Ростов-Дон" победил норвежский клуб "Вайперс" со счетом 24:23 в гостевом матче группового этапа женской Лиги чемпионов по гандболу.

"Ростов-Дон" занимает первое место в турнирной таблице группы А, набрав в 11 матчах 17 очков. "Вайперс" с 12 очками в 10 встречах идет пятым.

В следующем матче "Ростов-Дон" примет 13 февраля венгерский "Ференцварош".

Также в Лиге чемпионов выступает российский ЦСКА, который уже обеспечил себе участие в четвертьфинале. В эту стадию выйдут по две лучшие команды из двух групп, еще восемь клубов сыграют дополнительный раунд плей-офф за выход в четвертьфинал.