"Севилья" обыграла "Барселону" в 900-м матче Месси в карьере

ТАСС, 11 февраля. "Севилья" победила дома "Барселону" со счетом 2:0 в первом матче 1/2 финала Кубка Испании по футболу.

Голы забили Жюль Кунде (25-я минута) и Иван Ракитич (85), который ранее выступал за "Барселону".

Для нападающего каталонцев Лионеля Месси эта встреча стала 900-й в профессиональной карьере. Всего он провел 758 матчей за "Барселону", в составе которой отличился 651 раз, и 142 встречи за сборную Аргентины (71 гол).

В прошлый раз команды встречались в 1/4 финала Кубка Испании в сезоне-2018/19. Тогда "Севилья" также одержала победу в первом матче (2:0), уступив на выезде со счетом 1:6.

Ответная встреча пройдет 3 марта. В другом полуфинале сыграют "Атлетик" из Бильбао и "Леванте" (11 февраля и 4 марта).