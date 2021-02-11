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Футбол в Испании

"Севилья" обыграла "Барселону" в 900-м матче Месси в карьере

Первая встреча 1/2 финала Кубка Испании завершилась со счетом 2:0
Лионель Месси EPA-EFE/Julio Munoz
Описание
Лионель Месси
© EPA-EFE/Julio Munoz

ТАСС, 11 февраля. "Севилья" победила дома "Барселону" со счетом 2:0 в первом матче 1/2 финала Кубка Испании по футболу.

Голы забили Жюль Кунде (25-я минута) и Иван Ракитич (85), который ранее выступал за "Барселону".

Для нападающего каталонцев Лионеля Месси эта встреча стала 900-й в профессиональной карьере. Всего он провел 758 матчей за "Барселону", в составе которой отличился 651 раз, и 142 встречи за сборную Аргентины (71 гол).

В прошлый раз команды встречались в 1/4 финала Кубка Испании в сезоне-2018/19. Тогда "Севилья" также одержала победу в первом матче (2:0), уступив на выезде со счетом 1:6.

Ответная встреча пройдет 3 марта. В другом полуфинале сыграют "Атлетик" из Бильбао и "Леванте" (11 февраля и 4 марта).

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