"Эвертон" обыграл "Тоттенхэм" в 1/8 финала Кубка Англии. Команды забили девять голов

ТАСС, 11 февраля. "Эвертон" дома в дополнительное время обыграл "Тоттенхэм" со счетом 5:4 в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.

В составе "Эвертона" голы на счету Доминика Калверт-Льюина (36), Ришарлисона (38, 68), Гилфи Сигурдссона (43, с пенальти) и Бернарда (97). Сигурдссон отметился тремя голевыми передачами, Калверт-Льюин - одной. У лондонцев забили Дэвинсон Санчес (3-я и 57-я минуты), Эрик Ламела (45+3) и Гарри Кейн (83). Санчес стал первым центральным защитником "Тоттенхэма" за восемь лет, сделавшим дубль.

"Эвертон" не мог победить лондонцев на своем поле с декабря 2012 года (2:1), сыграв с тех пор четыре раза вничью и трижды уступив в матчах чемпионата Англии. Встреча "Эвертона" и "Тоттенхэма" стала самой результативной игрой двух команд из высшего дивизиона чемпионата за 60 лет, в 1961 году "Шеффилд Уэнсдэй" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:2. Команда, возглавляемая португальцем Жозе Моуринью, в третий раз в его карьере пропустила пять мячей.

В других матчах 1/8 финала в среду "Манчестер Сити" обыграл в гостях "Суонси" (3:1), "Шеффилд Юнайтед" победил дома "Бристоль Сити" (1:0), "Лестер" на своем поле оказался сильнее "Брайтона" (1:0).