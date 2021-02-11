НХЛ перенесла еще один матч "Филадельфии" из-за трех случаев заражения COVID-19 у игроков

Встреча "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Филадельфия" была намечена на ночь с 14 на 15 февраля. Во вторник лига перенесла гостевой матч "Филадельфии" против "Вашингтона", который был запланирован на среду. В изначальной версии календаря на 12 и 14 февраля были запланированы игры "Филадельфия" - "Нью-Джерси", однако они были отменены ранее из-за случаев заражения в "Нью-Джерси".

Ожидается, что "Филадельфия" сможет возобновить тренировки 15 февраля. За "Филадельфию" выступает российский защитник Иван Проворов.

В воскресенье стало известно о первом случае заражения в составе "Филадельфии". После этого медицинские эксперты НХЛ в срочном порядке приняли решение протестировать на коронавирус всех хоккеистов, тренеров и сотрудников "Филадельфии". Все тесты оказались отрицательными, в результате лига дала разрешение на проведение матча с "Вашингтоном", который состоялся в тот же день. Победу со счетом 7:4 одержала "Филадельфия", капитан "Вашингтона" Александр Овечкин набрал 4 (2 гола + 2 передачи) очка.

На данный момент несколько команд лиги не проводят матчи из-за того, что группы хоккеистов оказались в протоколе лиги о COVID-19. В ночь на вторник стало известно об очередном переносе игр с участием "Нью-Джерси", "Баффало" и "Миннесоты".