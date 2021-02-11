Рублев вышел в третий круг Australian Open

ТАСС, 11 февраля. Россиянин Андрей Рублев обыграл бразильца Тьягу Монтейру во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 7:6 (10:8). В третьем круге россиянин (седьмой номер посева) сыграет с испанцем Фелисиано Лопесом.

23-летний Рублев занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его лучший результат на турнирах серии Большого шлема - выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" (2020) и Открытого чемпионата США (2017, 2020). На прошлогоднем Australian Open он добрался до четвертого круга.

Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Соревнования проходят в присутствии зрителей - на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).