Первая шайба в сезоне Михеева принесла "Торонто" победу над "Монреалем" в матче НХЛ

ТАСС, 11 февраля. "Торонто" обыграл "Монреаль" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Торонто" отличились Тревис Дермотт (36-я минута), Джастин Холл (42), российский форвард Илья Михеев (43) и Зак Хайман (59). У "Монреаля" шайбы забросили Джош Андерсон (2) и Томаш Татар (57). В эпизоде со вторым голом результативной передачей отметился российский защитник Александр Романов.

Михеев забросил первую шайбу в сезоне. Он провел 14 игр, ранее записав в актив три передачи. Романов набрал третье (одна шайба + две передачи) очко в 12 играх.

В турнирной таблице Северного дивизиона лидирует "Торонто", набравший 23 очка в 14 играх. "Монреаль" идет вторым (18 очков, 13 матчей). 14 февраля соперники встретятся на площадке "Торонто", 12 февраля "Монреалю" предстоит домашний матч против "Эдмонтона".