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Australian Open

Хачанов повторил свой лучший результат на Australian Open

Россиянин вышел в третий круг, где сыграет с итальянцем Маттео Берреттини из топ-10 рейтинга или чехом Томашом Махачем
Карен Хачанов EPA-EFE/DAVE HUNT
Описание
Карен Хачанов
© EPA-EFE/DAVE HUNT

ТАСС, 11 февраля. Россиянин Карен Хачанов обыграл литовца Ричардаса Беранкиса во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:4. В третьем круге 24-летний россиянин встретится с победителем матча между итальянцем Маттео Берреттини (девятый номер посева) и чехом Томашом Махачем.

Хачанов посеян на турнире под 19-м номером. Он располагается на 20-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), завоевав четыре титула под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема он доходил до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции (2019), а на двух прошлых розыгрышах Australian Open - до третьего круга соревнований (лучший результат на турнире).

Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Соревнования проходят в присутствии зрителей - на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).

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