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НХЛ

Хоккеист "Рейнджерс" Панарин получил повреждение в игре против "Бостона"

По словам главного тренера, форвард получил травму нижней части тела
Артемий Панарин (справа) Bruce Bennett/Pool Photo via AP
Описание
Артемий Панарин (справа)
© Bruce Bennett/Pool Photo via AP

ТАСС, 11 февраля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин получил травму нижней части тела в игре регулярного чемпионата против "Бостона". Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн.

В ночь на четверг "Рейнджерс" в овертайме на своем льду уступили "Бостону" со счетом 2:3. Панарин сыграл 15 минут 34 секунды, нанес два броска в створ и завершил матч с показателем полезности "-1".

"У него небольшое повреждение нижней части тела, он пройдет медицинское обследование", - сказал Куинн.

В турнирной таблице Восточного дивизиона лидирует "Бостон", набравший 20 очков в 12 матчах. "Рейнджерс" занимают шестое место, в активе команды 11 очков после 12 матчей. 13 февраля соперники проведут еще один матч в Нью-Йорке.

В турнирной таблице Восточного дивизиона лидирует "Бостон", набравший 20 очков в 12 матчах. "Рейнджерс" занимают шестое место, в активе команды 11 очков после 12 матчей. 13 февраля соперники проведут еще один матч в Нью-Йорке.

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