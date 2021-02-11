Хоккеист "Рейнджерс" Панарин получил повреждение в игре против "Бостона"

ТАСС, 11 февраля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин получил травму нижней части тела в игре регулярного чемпионата против "Бостона". Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн.

В ночь на четверг "Рейнджерс" в овертайме на своем льду уступили "Бостону" со счетом 2:3. Панарин сыграл 15 минут 34 секунды, нанес два броска в створ и завершил матч с показателем полезности "-1".

"У него небольшое повреждение нижней части тела, он пройдет медицинское обследование", - сказал Куинн.