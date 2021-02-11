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Лыжня России

Вяльбе и Легков примут участие в гонке "Лыжни России" в Магадане

Соревнования пройдут 13 февраля
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и олимпийский чемпион Александр Легков примут участие в гонке "Лыжни России" в Магадане. Об этом Вяльбе заявила на пресс-конференции в ТАСС.

"Для многих людей это настоящий праздник, люди выходят семьями, посвящают этот день полностью спорту, - сказала Вяльбе. - Сейчас в нашей стране подъем - люди занимаются не только в залах, а приходят на лыжню. В прошлые выходные был праздник зимних видов спорта, и я, как житель Подмосковья, скажу - на стоянках мест нет, люди с удовольствием приходят кататься".

"Я впервые в жизни буду смотреть "Лыжню России", я улетаю в Магадан, там будет со мной Александр Легков. Многие будут спать, а мы уже пробежим", - добавила Вяльбе.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.

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Вяльбе, Елена ВалерьевнаЛыжня России
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