В Башкирии в "Лыжне России" примут участие более 120 тыс. человек

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Гонки "Лыжни России" состоятся в каждом муниципалитете Башкирии в этом году. Ожидается, что на старт выйдут более 120 тыс. человек, среди них олимпийские и паралимпийские чемпионы по разным видам спорта, сообщил министр спорта и молодежной политики республики Руслан Хабибов на пресс-конференции в ТАСС в четверг.

"Планируемое число участников лыжных стартов в муниципальных районах и городских округах составит более 120 тыс. человек, погодные условия у нас хорошие - в республике будет от 5 до 10 градусов мороза. Трассы готовы. Также к нам присоединяются наши олимпийские и паралимпийские чемпионы, примут участие Семен Елистратов, Максим Чудов, Николай Красников, Тимур Сафин, паралимпийцы Ирек Зарипов, Римма Батталова", - сообщил Хабибов.

В Уфе ожидается более 30 тыс. участников, старты пройдут в каждом муниципалитете республики, также запланированы развлекательная и игровая программы, горячее питание, отметил министр. По его словам, регион на 100% готов к проведению мероприятия.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. Более 1,5 млн человек примут участие в гонке в 2021 году. "Лыжня России" пройдет 13 февраля. Центральной площадкой мероприятия станет олимпийский центр "Планерная" в Московской области.