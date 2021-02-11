В Петербурге открылся дополнительный набор волонтеров для чемпионата Европы по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Дополнительный набор волонтеров чемпионата Европы по футболу открылся в Санкт-Петербурге, центр подготовки добровольцев уже принял более 350 заявок. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

"Центр подготовки городских волонтеров чемпионата Европы по футболу открыл дополнительный набор кандидатов в большую команду добровольцев европейского футбольного первенства", - говорится в сообщении. Регистрация кандидатов в городские волонтеры открыта на сайте volspb.ru/euro до 20 марта 2021 года.

По данным комитета, уже поступило 358 заявок, в том числе из Нидерландов, Казахстана, Белоруссии, Замбии, Йемена, Египта, Китая, Ирана. Кандидаты из других стран и городов России будут проходить интервью в режиме-онлайн в Skype. Во время интервьюирования будут проверять соответствие всех документов, а также тестировать личностные качества и знание иностранных языков.

"После долгого перерыва мы очень рады возобновить работу нашего центра и предоставить возможность активистам со всей страны снова попробовать себя при отборе в волонтерскую программу Евро-2020. Это масштабное и самое, пожалуй, долгожданное международное событие, частью которого может стать тот, кто всем сердцем этого хочет", - процитировали в пресс-службе руководителя Центра подготовки городских волонтеров Eвро-2020 Санкт-Петербурга Георгия Борисова.

Всего во время проведения чемпионата в Санкт-Петербурге планируется задействовать 1 500 городских волонтеров, из которых 300 будут в запасе. Добровольцы будут задействованы по восьми направлениям: транспорт, последний километр, культурно-развлекательная программа, информационно-туристическая служба, медиаобеспечение, зона болельщиков УЕФА, медицина и штаб. Стать городским волонтером может любой человек, достигший 16 лет и владеющий иностранными языками.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. В Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира.