Тренер сборной прокомментировал результаты российских скелетонисток в первых заездах на ЧМ

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российские скелетонистки Елена Никитина и Алина Тарарыченкова сумели справиться со стартовым волнением и после двух первых заездов продолжают претендовать на медали чемпионата мира в германском Альтенберге. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Данил Чабан.

После двух попыток лидирует немка Жаклин Лёллинг, показавшая время 1 минута 56,74 секунды. Второе место занимает Никитина (отставание - 0,11 секунды), третье - немка Тина Херман (+0,24). Тарарыченкова идет пятой (+0,75), Юлия Канакина - 12-й (+1,46).

"Первый день соревнований выдался очень нервным для всех участниц, наши спортсменки не стали исключением, - сказал Чабан. - Лед очень низкой температуры в сочетании с непрекращающимся снегом заставил всех нервничать. Но россиянки в целом выдержали, хотя во втором заезде Лена и Юля допустили ошибки, а Алина молодец, ровно проехала в обеих попытках. Никитина и Тарарыченкова продолжают оставаться претендентами на медали чемпионата мира".

"Завтра обещают ясную погоду, трасса будет чистой. Борьба за медали возобновится заново, я думаю", - добавил тренер. Позже в четверг пройдут два первых заезда в мужском скелетоне. В пятницу определятся обладатели медалей ЧМ как среди женщин, так и среди мужчин.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону в 2020 году также проходил в Альтенберге. Тогда сборная России не сумела завоевать ни одной награды. Европейское первенство по скелетону 2021 года состоялось 8 января в латвийской Сигулде. Первые места на том турнире заняли Никитина и Александр Третьяков.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда выступает на чемпионате мира под флагом с логотипом Федерации бобслея России и названием Bobsleigh Federation of Russia (BFR). В случае победы россиян на церемонии награждения будет звучать гимн Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).