Более 20 тысяч человек примут участие в "Лыжне России" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Более 20 тысяч человек в Санкт-Петербурге примут участие в "Лыжне России", которая пройдет 13 февраля в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Об этом сообщил заместитель председателя городского комитета по физической культуре и спорту Андрей Хорт на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате в четверг.

"Мы прогнозируем порядка 20 тысяч участников [гонки] по всему городу Санкт-Петербургу. На центральном старте будет порядка двух тысяч [участников]", - сказал Хорт, отметив, что центральный старт пройдет на базе Спортивной школы олимпийского резерва по лыжным видам спорта в поселке Парголово. Также массовые старты пройдут в парках и садах районов города.

Он напомнил, что в прошлом году гонка не состоялась из-за отсутствия снежного покрова. По словам Хорта, в этом году условия позволяют провести физкультурное соревнование при соблюдении необходимых санитарных мер.

Как рассказал директор спортивной школы, бронзовый призер зимних Олимпийских игр по лыжному двоеборью Валерий Столяров, программа гонки включает в себя дистанции на 10 км, 5 км, а также круг протяженностью 200 м для детей дошкольного возраста. Отдельный старт будет организован для профессиональных спортсменов. Для участия в центральном старте необходимо направить заявку в городской комитет по физической культуре и спорту, для участия в районном забеге - в администрацию района.

Зампред главы комитета также отметил, что в этом году в гонке традиционно примут участие ветераны спорта, в том числе олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Любовь Мухачева, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, обладательница трех олимпийских золотых медалей по легкой атлетике Татьяна Казанкина.

Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" проходит в стране ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.