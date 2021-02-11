Олимпийский чемпион борец Рамонов перенес операцию и пропустит отбор к Играм в Токио

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Чемпион Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Сослан Рамонов перенес операцию на связках колена и не сможет принять участия в отборочном к Играм в Токио чемпионате России. Об этом Рамонов сообщил ТАСС.

"Сегодня меня прооперировали, все прошло хорошо, клиника хорошая, все в порядке. Сейчас буду восстанавливаться. К отбору на Игры восстановиться не успеваю, что касается дальнейшей карьеры - пока не готов ответить", - сказал 30-летний Рамонов.

Рамонов является чемпионом мира 2014 года в весовой категории до 65 кг.

Отборочный к Олимпийским играм чемпионат России по вольной борьбе пройдет в Улан-Удэ с 11 по 14 марта. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.