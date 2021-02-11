{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Олимпийский чемпион борец Рамонов перенес операцию и пропустит отбор к Играм в Токио

Спортсмен пока не готов дать ответ по поводу дальнейшей карьеры
Сослан Рамонов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Сослан Рамонов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Чемпион Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Сослан Рамонов перенес операцию на связках колена и не сможет принять участия в отборочном к Играм в Токио чемпионате России. Об этом Рамонов сообщил ТАСС.

"Сегодня меня прооперировали, все прошло хорошо, клиника хорошая, все в порядке. Сейчас буду восстанавливаться. К отбору на Игры восстановиться не успеваю, что касается дальнейшей карьеры - пока не готов ответить", - сказал 30-летний Рамонов.

Рамонов является чемпионом мира 2014 года в весовой категории до 65 кг.

Отборочный к Олимпийским играм чемпионат России по вольной борьбе пройдет в Улан-Удэ с 11 по 14 марта. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Теги
Рамонов, Сослан ЛюдвиковичЛетние олимпийские виды спорта
Евро-2020
Сорокин: Россия готовится к проведению ЧЕ-2020 исходя из максимальной загруженности арен
Четыре игры турнира должны пройти в Санкт-Петербурге, решение по заполняемости стадионов УЕФА планирует принять в апреле
Читать полностью