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Зимние олимпийские виды спорта

Алимов: результаты скелетонистов России на ЧМ говорят о правильно выстроенной подготовке

Старший тренер команды также отметил приход немецкого специалиста Дирка Матшенца

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российские скелетонисты смогли занять высокие места по итогам первого соревновательного дня чемпионата мира в германском Альтенберге благодаря правильно выстроенной подготовке к главному старту года. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер команды Денис Алимов.

После первых двух заездов в мужском турнире лидирует россиянин Александр Третьяков, четвертое место занимает его соотечественник Евгений Рукосуев, седьмое - Никита Трегубов, 20-е - Даниил Романов. В женских состязаниях Елена Никитина пока занимает второе место с отставанием от немки Жаклин Лёллинг в 0,11 секунды, Алина Тарарыченкова - пятая, Юлия Канакина - 12-я. Год назад на чемпионате мира, который также проходил в Альтенберге, лучший из россиян - Третьяков занимал после первого дня пятое место, Никитина - четвертое.

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"Завтра нас ждет очень напряженный день, и после него можно будет делать окончательные выводы, - заметил Алимов. - Да, по сравнению с прошлым годом ситуация пока складывается для нас куда лучше. Сегодняшние результаты свидетельствуют о том, что мы идем в правильном направлении".

"Во-первых, это связано с приходом в команду немецкого специалиста, на инвентаре которого выступают Никитина и Третьяков. Во-вторых, правильно была выстроена подготовка, когда два этапа Кубка мира были принесены в жертву ради возможности дополнительно потренироваться в Альтенберге", - продолжил собеседник ТАСС.

Немец Дирк Матшенц, под руководством которого сборная Германии по скелетону на домашнем чемпионате мира - 2020 в Альтенберге завоевала пять наград, из которых три золотые, начал работать с российской командой с сентября.

В пятницу после третьего и четвертого заездов определятся обладатели медалей в женских и мужских соревнованиях.

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Зимние олимпийские виды спорта
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