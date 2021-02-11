{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

Футболист ПСЖ Неймар пропустит из-за травмы матч Лиги чемпионов против "Барселоны"

Бразилец получил травму левой приводящей мышцы в среду в матче Кубка Франции против "Кана"
Неймар EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Описание
Неймар
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 11 февраля. Нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Неймар пропустит четыре недели из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На эту тему

Бразилец получил травму левой приводящей мышцы в среду в матче Кубка Франции против "Кана" (1:0). 16 февраля ПСЖ стартует в плей-офф Лиги чемпионов гостевым матчем против испанской "Барселоны". 29-летний Неймар также может пропустить и ответную встречу команд, которая должна пройти в Париже 10 марта.

В прошлом сезоне ПСЖ дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил германской "Баварии" (0:1).

Неймар в текущем сезоне провел 18 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Он перешел в ПСЖ из испанской "Барселоны" в 2017 году за рекордные €222 млн. В составе французского клуба Неймар трижды стал чемпионом Франции, по два раза стал победителем Кубка Франции и Кубка лиги, один раз выиграл Суперкубок Франции.

Сборные по хоккею
Жафяров: российские хоккеисты тяжело привыкали к большой площадке в игре с финнами
По мнению капитана сборной, размер площадки заставлял игроков бегать больше, чем обычно
Читать полностью