Футболист ПСЖ Неймар пропустит из-за травмы матч Лиги чемпионов против "Барселоны"

Бразилец получил травму левой приводящей мышцы в среду в матче Кубка Франции против "Кана" (1:0). 16 февраля ПСЖ стартует в плей-офф Лиги чемпионов гостевым матчем против испанской "Барселоны". 29-летний Неймар также может пропустить и ответную встречу команд, которая должна пройти в Париже 10 марта.

В прошлом сезоне ПСЖ дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил германской "Баварии" (0:1).

Неймар в текущем сезоне провел 18 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Он перешел в ПСЖ из испанской "Барселоны" в 2017 году за рекордные €222 млн. В составе французского клуба Неймар трижды стал чемпионом Франции, по два раза стал победителем Кубка Франции и Кубка лиги, один раз выиграл Суперкубок Франции.