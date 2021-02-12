Футболист "Баварии" Левандовский признан лучшим игроком клубного чемпионата мира в Катаре

ТАСС, 12 февраля. Польский форвард германской "Баварии" Роберт Левандовский выбран лучшим футболистом клубного чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

"Бавария" во второй раз выиграла клубный чемпионат мира по футболу

В финальном матче, прошедшем в ночь на пятницу, "Бавария" обыграла "Тигрес" со счетом 1:0. В голевом эпизоде после единоборства Левандовского и голкипера соперника мяч отскочил к Бенжамену Павару, который отправил его в пустые ворота. В полуфинале "Бавария" одержала победу над египетским "Аль-Ахли" со счетом 2:0, оба мяча забил Левандовский.

По итогам турнира 32-летний польский нападающий получил "Золотой мяч". "Серебряным мячом" был награжден французский форвард мексиканского "Тигрес" Андре-Пьер Жиньяк, "Бронзовым мячом" - германский полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих. Приз "фейр-плей" (за честную игру) получил катарский "Аль-Духаиль".

Клубный чемпионат мира должен был состояться в декабре, однако пандемия коронавируса вынудила ФИФА отложить его проведение на два месяца.

В декабре 2021 года в Японии клубный чемпионат мира в последний раз будет проведен в текущем формате. Следующий после него турнир пройдет в Китае при участии 24 команд. Впредь соревнования будут проводиться каждые четыре года и заменят Кубок конфедераций - турнир, который традиционно проводится среди национальных сборных за год до чемпионата мира.