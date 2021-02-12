"Тампа" уступила "Флориде" в матче НХЛ. Голкипер Василевский отметился передачей

В составе "Тампы" шайбы забросил Брэйден Пойнт (31-я и 41-я минуты). В эпизоде со второй шайбой результативной передачей отметился российский голкипер Андрей Василевский. У "Флориды" отличились Фрэнк Ватрано (9), Алекс Веннберг (29), Аарон Экблад (33), Картер Верхэге (35) и Бретт Конноли (59).

Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 21, Василевский - 24 из 28. Защитник "Тампы" Михаил Сергачев, его партнер по команде форвард Александр Волков не набрали очков. Форвард Никита Кучеров пропускает регулярный чемпионат из-за операции на бедре. Финский форвард "Флориды" Александр Барков сделал голевую передачу и набрал 419-е очко в составе "Флориды", догнав по этому показателю соотечественника Олли Йокинена и деля с ним вторую строчку по этому показателю в истории франшизы. Лидирует канадец Джонатан Юбердо (452).

В турнирной таблице Центрального дивизиона лидирует "Тампа", в ее активе 19 очков после 12 матчей, следом за ней идет "Флорида", набравшая 18 очков в 11 играх. 14 февраля соперники вновь сыграют друг с другом.