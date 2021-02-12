AFP: матчи Australian Open будут проходить без зрителей из-за карантина в Виктории

ТАСС, 12 февраля. Проведение Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) не будет приостановлено из-за введения жестких карантинных мер в штате Виктория, встречи будут проходить без зрителей. Об этом сообщает агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя оргкомитета турнира.
В пятницу власти австралийского штата Виктория объявили о введении пятидневного карантина (с 13 по 18 февраля) из-за вспышки коронавируса в административном центре региона - Мельбурне. В этом городе проходят матчи турнира.
#BREAKING Australian Open tennis can continue without fans despite lockdown: official pic.twitter.com/Dv5rhQuuUP— AFP News Agency (@AFP) February 12, 2021
Australian Open завершится 21 февраля. В пятницу в одиночных разрядах проходят матчи третьего круга.