AFP: матчи Australian Open будут проходить без зрителей из-за карантина в Виктории

ТАСС, 12 февраля. Проведение Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) не будет приостановлено из-за введения жестких карантинных мер в штате Виктория, встречи будут проходить без зрителей. Об этом сообщает агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя оргкомитета турнира.

В пятницу власти австралийского штата Виктория объявили о введении пятидневного карантина (с 13 по 18 февраля) из-за вспышки коронавируса в административном центре региона - Мельбурне. В этом городе проходят матчи турнира.