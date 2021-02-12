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Australian Open

AFP: матчи Australian Open будут проходить без зрителей из-за карантина в Виктории

Пятидневный карантин в штате введен из-за вспышки коронавируса в отеле

ТАСС, 12 февраля. Проведение Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) не будет приостановлено из-за введения жестких карантинных мер в штате Виктория, встречи будут проходить без зрителей. Об этом сообщает агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя оргкомитета турнира.

В пятницу власти австралийского штата Виктория объявили о введении пятидневного карантина (с 13 по 18 февраля) из-за вспышки коронавируса в административном центре региона - Мельбурне. В этом городе проходят матчи турнира.

Australian Open завершится 21 февраля. В пятницу в одиночных разрядах проходят матчи третьего круга.

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