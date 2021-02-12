Шипулин и Алыпов примут участие в "Лыжне России" в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин, бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов и член сборной России по лыжным гонкам Никита Ступак примут участие в гонке "Лыжня России" в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом сообщил директор центрального старта гонки в регионе Дмитрий Чукреев на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в пятницу.

"У нас заявился участник и призер, победитель "Лыжни России", также член сборной России по лыжным гонкам Никита Ступак. Ожидается, что мы увидим на мероприятии известных наших спортсменов - это Антон Шипулин и Иван Алыпов. Это те люди, которые, на наш взгляд, пропагандируют сегодня спорт, лыжные гонки, биатлон в Свердловской области", - сказал он.

Основной площадкой для очного проведения гонки "Лыжня России" станет спортивный комплекс "Аист" в Нижнем Тагиле, мероприятие пройдет без зрителей из-за пандемии. В гонке ожидается участие 200 профессиональных спортсменов, для них будут организованы раздевалки и горячее питание. Победители забега получат снегоходы.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. В 2020 году "Лыжня России" в Нижнем Тагиле проходила на полигоне "Старатель", участниками стали 17 тыс. человек.