Российская лыжница Степанова победила в гонке на 5 км на юниорском чемпионате мира

Чемпионат мира по биатлону

Свищев: IBU пользуется проблемами с Союзом биатлонистов России для ущемления прав атлетов

Ранее СБР направил официальное письмо руководству Международного союза биатлонистов, в котором выразил свое несогласие с ограничением на использование во время чемпионата мира официального названия и цветного логотипа организации в модифицированном виде

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