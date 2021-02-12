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Зимние олимпийские виды спорта

Российская лыжница Степанова победила в гонке на 5 км на юниорском чемпионате мира

Второй стала еще одна россиянка Евгения Крупицская

ТАСС, 12 февраля. Российская лыжница Вероника Степанова стала победительницей гонки на 5 км свободным стилем на чемпионате мира среди молодежи и юниоров, проходящем в Финляндии.

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Степанова преодолела дистанцию за 13 минут 44,30 секунды. Второй стала ее соотечественница Евгения Крупицская (отставание - 16,50), третье место заняла норвежка Маргрет Берган (+27,40).

Россиянка Анна Кожинова стала восьмой (+44,10), Ольга Желудева - десятой (+47,50).

Чемпионат мира среди молодежи и юниоров в финских Лахти и Вуокатти завершится 14 февраля.

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Зимние олимпийские виды спорта
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