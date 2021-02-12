Черчесов считает, что Миранчуку пора завершить адаптацию в "Аталанте"

ТАСС, 12 февраля. Российскому полузащитнику "Аталанты" Алексею Миранчуку пора завершить адаптацию в итальянском клубе и начинать показывать результат. Такое мнение выразил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, которого цитирует газета "Спорт-Экспресс".

"Хорошо, что Алексей начал регулярно выходить на поле. Но пока [главный тренер Джан Пьеро] Гасперини рассматривает его в основном как игрока замены, - сказал Черчесов. - Главное, чтобы этот процесс не затягивался - пора уже завершать адаптацию и начинать давать результат. Одна из задач - проявить себя так, чтобы в Италии обратили внимание на других наших футболистов, стали проявлять к ним интерес, приглашать".

Миранчук перешел из "Локомотива" в "Аталанту" в сентябре 2020 года. В составе новой команды он за это время принял участие в 16 матчах во всех турнирах, забив четыре мяча, по итогам января был признан игроком месяца в клубе. В чемпионате Италии "Аталанта" после 21 тура занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 37 очков, отставание от идущего первым "Милана" составляет 12 очков. В 22-м туре команда Миранчука 14 февраля на выезде сыграет против "Кальяри".