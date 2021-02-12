Гвардиола признан лучшим тренером января в чемпионате Англии по футболу

ТАСС, 12 февраля. Наставник "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола стал лучшим тренером января в чемпионате Англии по футболу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу турнира.

В прошедшем месяце "Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы одержал победы во всех шести матчах при разнице мячей 16:1. На награду также претендовали Микель Артета ("Арсенал"), Дэвид Мойес ("Вест Хэм") и Грэм Поттер ("Брайтон").

Лучшим игроком месяца стал полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган, забивший в шести матчах пять голов. Он впервые признан лучшим игроком месяца Английской премьер-лиги.

Клуб из Манчестера лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 50 очков в 22 матчах. В следующем матче подопечные Гвардиолы в субботу на домашнем поле сыграют против "Тоттенхэма".