Форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Панарин пропустит матч НХЛ с "Бостоном"

ТАСС, 12 февраля. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не сможет принять участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостона". Об этом сообщает пресс-служба "Рейнджерс".

Панарин не сыграет с "Бостоном" из-за повреждения. Степень серьезности травмы 29-летнего форварда не уточняется. Матч "Рейнджерс" - "Бостон" пройдет в ночь на субботу и начнется в 03:00 мск.

Панарин в текущем сезоне НХЛ сыграл 12 матчей, в которых набрал 15 (5 голов + 10 результативных передач) очков. "Рейнджерс" занимают шестое место в турнирной таблице Восточного дивизиона.