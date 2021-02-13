"Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл "Бостону" в матче НХЛ, несмотря на 29 сейвов Шестеркина

Российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин пропустил матч из-за повреждения. Голкипер команды Игорь Шестеркин отразил 29 бросков из 30 и был признан третьей звездой встречи, Александр Георгиев остался в запасе. Форвард Павел Бучневич провел на льду 20 минут 34 секунды и не нанес ни одного броска в створ.

"Бостон" одержал пятую победу подряд и укрепил лидерство в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 22 очка в 13 играх. "Рейнджерс" идут шестыми, имея в активе 11 очков после такого же количества игр.

В следующем матче "Бостон" в гостях сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс" 14 февраля, "Рейнджерс" примут "Филадельфию" 15 февраля.

Также в субботу стало известно, что форвард "Тампы" Стивен Стэмкос помещен в список недоступных для участия игроков, согласно протоколу о COVID-19. При этом хоккеист в своем Twitter написал, что, по моего мнению, результат теста на коронавирус мог быть ложно положительным.