Путин направил приветствие участникам Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям открытой Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России". Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Отрадно, что традиция проведения этих замечательных и очень популярных соревнований не прерывается уже много лет. Из года в год в них принимают участие десятки тысяч людей разных поколений по всей стране. Этот зимний праздник объединяет тех, кто искренне любит лыжный спорт, с удовольствием занимается физической культурой, своей приверженностью к здоровому, активному образу жизни подает пример другим", - отметил президент.

Глава государства пожелал участникам мероприятия успехов и всего наилучшего.

Всероссийская гонка "Лыжня России" проходит в субботу в 39-й раз. Ее организаторами являются Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России, исполнительные власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта.

Планируется, что участниками гонки станут порядка 1,5 млн человек. Центральной площадкой мероприятия в этом году является олимпийский центр "Планерная" в Московской области. Старты "Лыжни России" были запланированы в 72 регионах страны, но в некоторых районах гонки перенесены из-за неблагоприятных погодных условий.

Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.