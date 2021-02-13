Чернышенко поприветствовал участников "Лыжни России"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников всероссийской массовой гонки "Лыжня России" по всей стране. Об этом Чернышенко рассказал ТАСС.
"Без малого 40 лет "Лыжня России" объединяет любителей одного из самых популярных видов спорта. В этом году заявлены более 1,5 млн участников, - сказал Чернышенко. - На старт выходят поклонники лыжных гонок, начинающие и профессиональные спортсмены, а также ветераны спорта. Главное, что этот масштабный зимний праздник привлекает россиян к занятиям массовым спортом и здоровому образу жизни. Удачных стартов и отличного настроения!"
"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. Гонка организована в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни".