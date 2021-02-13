Чернышенко поприветствовал участников "Лыжни России"

"Без малого 40 лет "Лыжня России" объединяет любителей одного из самых популярных видов спорта. В этом году заявлены более 1,5 млн участников, - сказал Чернышенко. - На старт выходят поклонники лыжных гонок, начинающие и профессиональные спортсмены, а также ветераны спорта. Главное, что этот масштабный зимний праздник привлекает россиян к занятиям массовым спортом и здоровому образу жизни. Удачных стартов и отличного настроения!"

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. Гонка организована в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни".