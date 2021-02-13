СМИ: Зинедин Зидан может возглавить сборную Франции

ТАСС, 13 февраля. Главный тренер испанского "Реала" Зинедин Зидан может занять соответствующую должность в сборной Франции по футболу после ухода нынешнего тренера Дидье Дешама. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Контракт Дешама в сборной истекает в 2022 году. Если он откажется продлевать соглашение, Федерация футбола Франции (FFF) может предложить эту должность Зидану.

"Преемник Дешама? У нас очень хорошие отношения с Зиданом, по крайней мере личные. Если Дидье перестанет быть тренером сборной, а я все еще буду занимать свой пост, то первым человеком, которого я бы хотел увидеть на этом посту, стал бы Зидан", - сказал глава FFF Ноэль ле Гре.

Зидану 48 лет, он был назначен тренером "Реала" в 2019 году, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее он уже тренировал мадридский клуб - с 2016 по 2018 год. Под его руководством "Реал" трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в истории клуба - 40 матчей. По итогам 2017 года Зидан был признан лучшим тренером по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и авторитетного французского журнала France Football.

В качестве игрока Зидан становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Испании (в составе "Реала"), дважды побеждал в чемпионате Италии (в составе "Ювентуса"). В 1998 году был удостоен награды "Золотой мяч", вручаемый лучшему футболисту мира. Вместе со сборной Франции Зидан становился чемпионом мира (1998) и Европы (2000), а также серебряным призером мирового первенства (2006) и бронзовым - первенства Европы (1996).