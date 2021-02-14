Сборная России по водному поло начинает борьбу за попадание на Олимпиаду

ТАСС, 14 февраля. Мужская сборная России по водному поло стартует в квалификационном турнире к Олимпийским играм в Токио. Соревнования пройдут в нидерландском Роттердаме с 14 по 21 февраля.

На три последние путевки в Токио претендуют 12 сборных, которые на предварительном этапе разбиты на две группы. Сборная России сыграет в группе В с командами Франции (14 февраля), Румынии (15 февраля), Германии (16 февраля), Хорватии (17 февраля) и Нидерландов (18 февраля). В группе А сыграют сборные Грузии, Турции, Канады, Бразилии, Черногории и Греции.

Четыре лучшие команды каждой группы сыграют в четвертьфиналах, которые состоятся 19 февраля. Полуфиналы пройдут 20 февраля, матч за третье место и финал состоятся 21 февраля. Для попадания на Олимпиаду необходимо попасть в тройку сильнейших команд квалификационного турнира. В ватерпольном турнире в Токио выступят 12 сборных, путевки на Игры уже завоевали сборные Италии, Испании, Сербии, США, Австралии, Венгрии, ЮАР, Казахстана и Японии.

В состав сборной России под руководством Сергея Евстигнеева вошли 15 игроков: вратари - Евгений Костров, Виктор Иванов; полевые игроки - Иван Степанов, Иван Сучков, Константин Кисилев, Даниил Пронин, Артем Ашаев, Даниил Меркулов, Иван Нагаев, Константин Харьков, Дмитрий Холод, Роман Шепелев, Никита Деревянкин, Сергей Лисунов (капитан), Никита Круг.

Олимпийский квалификационный турнир должен был состояться еще в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдет при строгом соблюдении антиковидных правил. В случае трех положительных тестов на коронавирус у игроков и персонала одной сборной команда будет снята с соревнований.

Последний раз мужская сборная России выступала на Олимпийских играх в 2004 году в Афинах, где завоевала бронзовые медали. Также в активе россиян серебро Игр 2000 года в Сиднее. Женская сборная России уже квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио.