Конькобежка Лаленкова завоевала бронзу на дистанции 1 500 м на чемпионате мира

Победу одержала норвежка Рагне Виклунд, преодолевшая дистанцию за 1 минуту 54,613 секунды. Второй стала американка Бриттани Боу (отставание 0,42 секунды), Лаленкова отстала от победительницы на 0,48 секунды. Россиянка Елизавета Голубева стала седьмой (+1,28), Дарья Качанова - 11-й (+2,46).

ТАСС, 14 февраля. Россиянка Евгения Лаленкова стала третьей на дистанции 1 500 м на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Соревнования проходят в нидерландском Херенвене.

Лаленковой 30 лет, она в третий раз стала обладательницей бронзовой медали чемпионата мира, также в ее активе серебро мирового первенства на дистанции 1 500 м. Лаленкова является двукратным серебряным призером чемпионата Европы.

Для конькобежцев из России эта медаль стала восьмой на чемпионате мира. В четверг бронзу на дистанции 5 000 метров завоевал Сергей Трофимов, в пятницу российские конькобежцы стали обладателями бронзовых наград в женской и мужской командных гонках преследования, Павел Кулижников выиграл серебряную медаль на дистанции 500 метров, а Голикова победила на этой же дистанции. В субботу третьей на дистанции 1 000 м стала Голубева, Кулижников на аналогичной дистанции завоевал серебро.

Российские конькобежцы выступают на турнире под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (СКР). Вместо гимна России на церемонии награждения спортсменов звучит музыкальный фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

Чемпионат мира в Херенвене завершится 14 февраля.