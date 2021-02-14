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ЧМ по бобслею и скелетону

Российские бобслеисты перевернулись на ЧМ, после чего поздравили всех с Днем влюбленных

Спортсмены не получили травм в результате инцидента
Экипаж Максима Андрианова EPA-EFE/RICH LAM
Описание
Экипаж Максима Андрианова
© EPA-EFE/RICH LAM

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Экипаж российского боба-четверки под управлением Максима Андрианова перевернулся во время третьего заезда чемпионата мира, который проходит в германском Альтенберге. Выбравшись из машины на финишную площадку, спортсмены поздравили зрителей с Днем всех влюбленных, который отмечается 14 февраля.

"Все хорошо, не беспокойтесь, всех с праздником", - сказал в трансляции разгоняющий Кирилл Антюх.

' YouTube/IBSF Bobsleigh & Skeleton'

После трех заездов экипаж, в который входят пилот Андрианов и разгоняющие Антюх, Владислав Жаровцев и Павел Травкин, занимает 15-е место. Боб Андрианова перевернулся практически на финише и не потерял в скорости, поэтому случившееся падение никак не отразилось на результате.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону завершится в воскресенье четвертым заездом мужских бобов-четверок.

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ЧМ по бобслею и скелетону
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