Российские бобслеисты перевернулись на ЧМ, после чего поздравили всех с Днем влюбленных

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Экипаж российского боба-четверки под управлением Максима Андрианова перевернулся во время третьего заезда чемпионата мира, который проходит в германском Альтенберге. Выбравшись из машины на финишную площадку, спортсмены поздравили зрителей с Днем всех влюбленных, который отмечается 14 февраля.

"Все хорошо, не беспокойтесь, всех с праздником", - сказал в трансляции разгоняющий Кирилл Антюх.