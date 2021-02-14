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Футбол в Англии

"Арсенал" обыграл "Лидс" в матче чемпионата Англии. Обамеянг забил три мяча

Встреча завершилась со счетом 4:2
Пьер-Эмерик Обамеянг EPA-EFE/Catherine Ivill
Описание
Пьер-Эмерик Обамеянг
© EPA-EFE/Catherine Ivill

ТАСС, 14 февраля. "Арсенал" на своем поле переиграл "Лидс" в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:2.

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У победителей трижды отличился Пьер-Эмерик Обамеянг (13, 41 и 37-я минуты), второй гол форвард забил с пенальти. В составе проигравших мячи в ворота соперника отправили Паскаль Стрёйк (58) и Элдер Кошта (69).

Обамеянг оформил первый хет-трик за лондонский клуб. Габонский нападающий забил 200 голов в чемпионатах Англии, Германии и Франции. Предыдущим футболистом "Арсенала", сумевшим забить три мяча в одной игре, был Аарон Рэмзи, который трижды отличился в феврале 2018 года в матче против "Эвертона".

"Арсенал" прервал безвыигрышную серию из трех матчей и поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 34 очка. "Лидс" опустился на 11-ю строчку с 32 очками в активе.

В следующем туре клуб из Лондона 21 февраля примет лидирующий "Манчестер Сити". Подопечные Марсело Бьелсы 19 февраля на выезде встретятся с "Вулверхэмптоном".

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