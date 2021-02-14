Российская команда G-Drive Racing заняла два первых места на втором этапе в Дубае

ТАСС, 14 февраля. Экипажи российской команды G-Drive Racing заняли два первых места на втором этапе азиатской серии "Ле-Ман" в Дубае. Третьими финишировали гонщики германской команды Phoenix Racing.

В состав экипажа G-Drive Racing, одержавшего в Дубае вторую победу за два дня, входили австрийцы Фердинанд Габсбург и Рене Биндер, а также китаец Е Ифей. В воскресенье на финише они показали результат 4 часа 3 минуты 13,632 секунды.

Второй экипаж G-Drive Racing в составе аргентинца Франко Калапинто, американца Джона Фальба и ангольца Руи Андраде отстал от победителя на 45,459 секунды. У Phoenix Racing отставание от первого места составило 1 минуту 0,255 секунды.

Два заключительных этапа азиатской серии "Ле-Ман" 2021 года пройдут 19 и 20 февраля в Абу-Даби.