Российские ватерполисты обыграли французов в матче олимпийского квалификационного турнира

ТАСС, 14 февраля. Мужская сборная России по водному поло победила команду Франции в первом матче группы В квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио. Соревнования проходят в нидерландском Роттердаме.

Встреча завершилась со счетом 13:12. Самым результативным игроком матча стал француз Уго Крузийя, отличившийся пять раз. У россиян больше всех мячей забросил Иван Нагаев (4). Во втором матче россияне сыграют с командой Румынии в понедельник.

В квалификационном турнире выступают 12 команд, разбитые на две группы. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал. Путевку в Токио получат три сборные. Изначально отборочный турнир должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за коронавируса.

Последний раз мужская сборная России выступала на Олимпийских играх в 2004 году в Афинах, где завоевала бронзовые медали. Также в активе россиян серебро Игр 2000 года в Сиднее. Женская сборная России уже квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио.