День влюбленных в баскетбол. Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в формате мюзикла

Участники стали героями шоу "Ромео и Джульетта". Зрителей развлекал Иван Ургант. Состоялись традиционные конкурсы и сама игра в формате "Звезды России" против "Звезд мира"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Пятый Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в формате мюзикла в Москве. Участники стали героями современной версии "Ромео и Джульетты", перенесенной на баскетбольную площадку, при этом основная часть шоу - встреча "Звезд мира" и "Звезд России" - получилась сверхрезультативной и порадовала болельщиков яркими моментами. Победа осталась за командой России - 183:162, а героем и самым ценным игроком матча стал ветеран "Зенита" Виталий Фридзон. В текущем сезоне Единой лиги ВТБ в 17 матчах он набрал 68 очков, но в этот вечер - 57, реализовав 16 трехочковых бросков. После игры Фридзон признался ТАСС, что призовые, положенные MVP матча, он пожертвует на благотворительность.

Семен Антонов, Алексей Швед и Никита Михайловский создали идеальный фон для интервью Виталия Фридзона pic.twitter.com/iB8APVCr4j — VTB League (@VTBUL) February 14, 2021

Из-за санитарных ограничений "ВТБ-Арена" была заполнена на 50% и вместила порядка 6 тыс. зрителей. Ведущим Матча звезд в очередной раз был Иван Ургант. "Матч звезд получился необычным и ярким, - отметил в беседе с ТАСС президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. - Сегодня День всех влюбленных, и этот момент организаторам удалось обыграть в сценарии матча, который проходит в формате баскетбольного мюзикла "Ромео и Джульетта". Мне к тому же интересно смотреть за командой "Звезды России", которая составлена во многом из игроков, которые будут играть через несколько дней в квалификации Евробаскета". Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко в бытность игроком участвовал в Матче звезд Национальной баскетбольной ассоциации. И по его мнению, НБА следует изучить формат проведения шоу Единой лиги ВТБ. "Матч звезд Единой лиги ВТБ проходит в интересном формате. "Звезды России" - это фактически расширенный состав нашей сборной, а на нашу команду всегда интересно посмотреть. При этом я уверен, что НБА тоже следует попробовать подобный формат у себя - сборная мира против сборной США в основном матче их звездного уик-энда", - отметил Кириленко. Москва примет Матч звезд 2022 года "Звезды мира" смогли отличиться в самой зрелищной части Матча звезд - конкурсе бросков сверху. Вне конкуренции был американский защитник красноярского "Енисея" Тайс Бэттл, набравший 97 очков. Финалист конкурса этого года и победитель прошлого Александр Петенев из "Автодора" набрал 85 баллов. В конкурсе трехочковых бросков победу одержал защитник "Нижнего Новгорода" Артем Комолов.

TYUS BATTLE WINS THE DUNK CONTEST 2021! pic.twitter.com/qYwWYAc0Bb — VTB League (@VTBUL) February 14, 2021