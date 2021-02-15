Пегула обыграла пятую ракетку мира Свитолину в четвертом круге Australian Open

ТАСС, 15 февраля. Американская теннисистка Джессика Пегула победила украинку Элину Свитолину в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу 26-летней американки. В четвертьфинале Пегула сыграет с победительницей пары Донна Векич (Хорватия, 28-й номер посева) - Дженнифер Брэди (США, 22).

Пегула занимает 61-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в ее активе один выигранный турнир под эгидой организации. Выход в четвертьфинал нынешнего розыгрыша Australian Open является лучшим ее результатом на турнирах Большого шлема.

Свитолиной 26 лет, она занимает пятое место в рейтинге WTA и имела пятый посев на Australian Open. В активе украинки 15 титулов, в том числе победа на Итоговом турнире WTA 2018 года. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал.

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Действующей чемпионкой является американка София Кенин. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн.