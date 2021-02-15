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НБА

Первый в карьере трипл-дабл Пламли помог "Детройту" обыграть "Нью-Орлеан" в матче НБА

Встреча завершилась со счетом 123:112
Мэйсон Пламли AP Photo/Carlos Osorio
Описание
Мэйсон Пламли
© AP Photo/Carlos Osorio

ТАСС, 15 февраля. "Детройт" победил "Нью-Орлеан" со счетом 123:112 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самыми результативными игроками встречи стали баскетболисты "Нью Орлеана" Зайон Уильямсон и Брэндон Ингрэм, набравшие по 26 очков. У "Детройта" больше всех набрал Джош Джексон (21), первый в карьере трипл-дабл оформил 30-летний Мэйсон Пламли - 17 очков, 10 подборов, 10 передач.

"Нью-Орлеан" занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 11 побед в 26 матчах. "Детройт" идет 14-м на Востоке с восемью победами в 27 встречах.

В следующем матче "Детройт" 17 февраля дома сыграет с "Сан-Антонио", "Нью-Орлеан" в этот же день в гостях встретится с "Мемфисом".

В других матчах дня "Торонто" дома проиграл "Миннесоте" (112:116), "Сан-Антонио" в гостях обыграл "Шарлотт" (122:110).

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