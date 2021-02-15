Роман Ротенберг: на юниорском ЧМ по хоккею будут менее жесткие условия, чем на молодежном

Молодежный чемпионат мира среди игроков не старше 20 лет проходил с 25 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне в формате "пузыря" и без зрителей. Сборная России заняла на турнире четвертое место.

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Условия проживания сборных на юниорском чемпионате мира по хоккею будут менее жесткими, чем на молодежном турнире. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

"В Далласе не будет такого жесткого "пузыря", как в Эдмонтоне, на сегодняшний день там позволяют людям выходить на улицу. В этом смысле для нас ситуация лучше, на молодежном чемпионате мира было совсем все тяжело и жестко в этом плане. Психологически это была непростая ситуация, тем более мы играли не у себя дома, а в Канаде, было много деталей. Канадцы, как хозяева, пользовались залом "Эдмонтон Ойлерс", а у нас такой возможности не было", - отметил Ротенберг.

"Мы сейчас изучаем детали, в целом ситуация с точки зрения организации на сегодняшний день выглядит для нас лучше, чем перед молодежным чемпионатом мира. Но мы держим руку на пульсе, ситуация может и поменяться", - добавил первый вице-президент ФХР.

Юниорский чемпионат мира среди игроков не старше 18 лет будет проходить на двух аренах в американском Далласе с 26 апреля по 6 мая. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами США, Финляндии, Чехии и Германии.

В 2020 году турнир должен были принять американские города Плимут и Анн-Арбор, расположенные в штате Мичиган. Однако он был отменен из-за угрозы распространения коронавируса.