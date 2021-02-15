СМИ: футболист Старфельт продлит контракт с "Рубином" до 2024 года

ТАСС, 15 февраля. Шведский футболист Карл Старфельт продлит соглашение с клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) "Рубин" на один год. Об этом сообщает издание Expressen.

Нынешний контракт Старфельта действует до июня 2023 года. По данным газеты, зарплата защитника по новому соглашению значительно увеличится.

"Мы хотим поблагодарить президента и главного тренера клуба Леонида Слуцкого. Мы удовлетворены соглашением, которое получил Старфельт", - сказал агент игрока Блаша Хоссейни.

Старфельту 25 лет, он перешел в "Рубин" из шведского "Гётеборга" в 2019 году. В нынешнем сезоне он провел за казанский клуб 20 матчей, в которых забил два мяча и получил две желтые карточки. В составе сборной Швеции Старфельт принял участие в двух матчах.

После 19 туров "Рубин" с 28 очками занимает девятое место в Тинькофф-РПЛ.