Международный олимпийский комитет разработал дорожную карту до 2025 года

ТАСС, 15 февраля. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил новую стратегическую дорожную карту "Олимпийская повестка - 2020 + 5". Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Новая дорожная карта основывается на результатах "Олимпийской повестки - 2020", которая была принята в 2014 году, и является ее преемницей. Она будет регулировать работу МОК и олимпийского движения до 2025 года. "Олимпийская повестка - 2020 + 5" включает в себя 15 рекомендаций, которые были разработаны в рамках инклюзивного процесса сотрудничества и которые основаны на ключевых тенденциях, имеющих решающее значение в посткоронавирусном мире.

"Когда мы приняли "Олимпийскую повестку - 2020" в 2014 году, мы сделали это под лозунгом "меняйся сам или мир тебя изменит", он справедлив и на сегодняшний день, так как окружающий нас мир продолжает развиваться, - сказал президент МОК Томас Бах. - Ничто не иллюстрирует это лучше, чем продолжающаяся глобальная пандемия COVID-19 и ее последствия для общества. Какими бы сложными ни казались обстоятельства прямо сейчас, если мы сделаем правильные выводы, мы сможем превратить их в возможности, для этого мы должны незамедлительно заняться этой будущей средой".

Дорожная карта "Олимпийская повестка - 2020 + 5" будет представлена членам МОК для обсуждения и принятия на 137-й сессии организации, которая пройдет в марте нынешнего года.