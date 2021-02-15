Брагин опроверг слухи о своем уходе из СКА и сборной России по хоккею

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России и петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Валерий Брагин опроверг слухи о возможном уходе со своих постов.

"Не знаю даже, как назвать эту информацию. Конечно, я продолжаю работать в СКА и в сборной России", - сказал Брагин журналистам после открытой тренировки петербургского клуба.

Ранее портал Metaratings сообщил, что Брагин не будет тренировать сборную России и СКА после завершения чемпионата мира 2021 года. Контракт Брагина с Федерацией хоккея России (ФХР) действует до Олимпиады 2022 года.

Брагин возглавил СКА и сборную России в июне 2020 года. На финском и шведском этапах Евротура, которые состоялись в ноябре и февраля, национальной командой руководил главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов. На Кубке Первого канала сборная России выступала под руководством Брагина.