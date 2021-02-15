В Федерации водно-моторного спорта России назвали главные цели на ближайшие два года

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Подготовка членов сборной России, которые будут конкурентоспособны на международной арене, и проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, входят в число главных целей Федерации водно-моторного спорта России (ФВМСР). Об этом ТАСС рассказал президент организации Михаил Ершов

Ершов был единогласно переизбран на пост президента ФВМСР на выборном съезде организации в ноябре прошлого года. 5 февраля указом Министерства спорта России ФВМСР получила аккредитацию и статус общероссийской спортивной федерации сроком до 1 октября 2022 года.

"Команда ФВМСР будет и дальше заниматься развитием водно-моторного спорта на территории Российской Федерации. В программе популяризация новых и классических дисциплин. Главными целями на период является подготовка будущих чемпионов - членов сборной команды, организация соревнований и прочих мероприятий, связанных со спортом и здоровым образом жизни", - заявил Ершов.

Ранее глава федерации заявил ТАСС, что ФВМСР находится в контакте с международными партнерами и решительно настроена провести в России крупный турнир международного уровня.