Теннисный матч на турнире в Мельбурне несколько раз прерывали из-за нашествия чаек

ТАСС, 15 февраля. Матч теннисного турнира Phillip Island Trophy в Мельбурне между американкой Мэдисон Бренгл и канадкой Бьянкой Андрееску был несколько раз приостановлен из-за нашествия птиц.

Провести встречу спортсменкам мешали чайки, которые появлялись в большом количестве над кортом. В итоге он был доигран и завершился со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 в пользу 20-летней канадки, занимающей девятую строчку в мировом рейтинге Женской ассоциации тенниса (WTA). Она вышла в третий круг турнира, где сыграет против Зарины Дияс из Казахстана.