Теннисный матч на турнире в Мельбурне несколько раз прерывали из-за нашествия чаек

ТАСС, 15 февраля. Матч теннисного турнира Phillip Island Trophy в Мельбурне между американкой Мэдисон Бренгл и канадкой Бьянкой Андрееску был несколько раз приостановлен из-за нашествия птиц.
Провести встречу спортсменкам мешали чайки, которые появлялись в большом количестве над кортом. В итоге он был доигран и завершился со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 в пользу 20-летней канадки, занимающей девятую строчку в мировом рейтинге Женской ассоциации тенниса (WTA). Она вышла в третий круг турнира, где сыграет против Зарины Дияс из Казахстана.
Well the bird wanted to stop play ?— Tennis GIFs (@tennis_gifs) February 15, 2021
Brengle: “It’s like a Hitchcock thing.”
Excellent camera work. https://t.co/YRk9H9usnk pic.twitter.com/mLvokDc62H
Бренгл 30 лет, она идет на 85-м месте мирового рейтинга. Ранее обе теннисистки завершили борьбу на Открытом чемпионате Австралии во втором круге.