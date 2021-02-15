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Теннисный матч на турнире в Мельбурне несколько раз прерывали из-за нашествия чаек

Во втором круге турнира Phillip Island Trophy встречались девятая ракетка мира Бьянка Андрееску и Мэдисон Бренгл
© AP Photo/Aaron Favila

ТАСС, 15 февраля. Матч теннисного турнира Phillip Island Trophy в Мельбурне между американкой Мэдисон Бренгл и канадкой Бьянкой Андрееску был несколько раз приостановлен из-за нашествия птиц.

Провести встречу спортсменкам мешали чайки, которые появлялись в большом количестве над кортом. В итоге он был доигран и завершился со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 в пользу 20-летней канадки, занимающей девятую строчку в мировом рейтинге Женской ассоциации тенниса (WTA). Она вышла в третий круг турнира, где сыграет против Зарины Дияс из Казахстана.

Бренгл 30 лет, она идет на 85-м месте мирового рейтинга. Ранее обе теннисистки завершили борьбу на Открытом чемпионате Австралии во втором круге.

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