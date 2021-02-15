{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

Минспорт и Ульяновская область заключили соглашение о развитии спорта в регионе

Губернатор области Сергей Морозов отметил, что в регионе планируется увеличение показателя числа занимающихся спортом с 45 до 55% к 2024 году

ТАСС, 15 февраля. Министерство спорта Российской Федерации заключило соглашение с правительством Ульяновской области о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Соглашение подписано в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Министр спорта России Олег Матыцин поддержал идею четырехлетнего тематического цикла в Ульяновской области, согласно которому 2021 год посвящен детскому спорту, 2022 год - студенческому спорту, 2023 год - корпоративному спорту, 2024 год - старшему поколению.

"Наша задача - привлечение как можно большего количества граждан к активному и здоровому образу жизни, создание комфортных условий для занятий физической культурой и спортом во всех регионах страны, - заявил Матыцин. - Ульяновская область - наш важный партнер в этом направлении, ежегодно в регионе проводятся крупные спортивные мероприятия, реализуются проекты в сфере массового спорта. Объявленный в регионе год детского спорта - очень значимое событие, которое, безусловно, привлечет внимание жителей к вопросам развития физической культуры и спорта в детской среде, будет способствовать увеличению количества занимающихся спортом детей, а также созданию доступной спортивной инфраструктуры, прежде всего, школьных площадок и стадионов".

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отметил, что к 2024 году в регионе планируется увеличение количества занимающихся спортом граждан. "Напомню, что по итогам 2020 года 45,5% жителей Ульяновской области стали регулярно заниматься физической культурой и спортом. Основным целевым показателем регионального проекта является увеличение этого показателя к 2024 году до 55,5%. И я нисколько не сомневаюсь в том, что мы этого обязательно достигнем", - подчеркнул он.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.

Теги
Морозов, Сергей ИвановичУльяновская областьМатыцин, Олег Васильевич
Кризис в российской легкой атлетике
Матыцин считает, что уход Иванова не ухудшит шансы российских легкоатлетов поехать на ЧЕ
По словам министра, время еще есть до 24 февраля, когда закончится прием заявок для участия в турнире
Читать полностью