Минспорт и Ульяновская область заключили соглашение о развитии спорта в регионе

ТАСС, 15 февраля. Министерство спорта Российской Федерации заключило соглашение с правительством Ульяновской области о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Соглашение подписано в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Министр спорта России Олег Матыцин поддержал идею четырехлетнего тематического цикла в Ульяновской области, согласно которому 2021 год посвящен детскому спорту, 2022 год - студенческому спорту, 2023 год - корпоративному спорту, 2024 год - старшему поколению.

"Наша задача - привлечение как можно большего количества граждан к активному и здоровому образу жизни, создание комфортных условий для занятий физической культурой и спортом во всех регионах страны, - заявил Матыцин. - Ульяновская область - наш важный партнер в этом направлении, ежегодно в регионе проводятся крупные спортивные мероприятия, реализуются проекты в сфере массового спорта. Объявленный в регионе год детского спорта - очень значимое событие, которое, безусловно, привлечет внимание жителей к вопросам развития физической культуры и спорта в детской среде, будет способствовать увеличению количества занимающихся спортом детей, а также созданию доступной спортивной инфраструктуры, прежде всего, школьных площадок и стадионов".

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отметил, что к 2024 году в регионе планируется увеличение количества занимающихся спортом граждан. "Напомню, что по итогам 2020 года 45,5% жителей Ульяновской области стали регулярно заниматься физической культурой и спортом. Основным целевым показателем регионального проекта является увеличение этого показателя к 2024 году до 55,5%. И я нисколько не сомневаюсь в том, что мы этого обязательно достигнем", - подчеркнул он.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.