Открыта продажа билетов на финал Кубка России по фигурному катанию

ТАСС, 15 февраля. Стартовала продажа билетов на финал Кубка России по фигурному катанию. Об этом сообщается на сайте "Яндекс.Афиша", который занимается распространением билетов на турнир.

Всего доступно пять ценовых категорий, стоимость билетов на турнир составляет от 800 до 2500 рублей. Билеты продаются на соревнования, запланированные 27-28 февраля (короткие и произвольные программы).

Финал Кубка России пройдет с 27 февраля по 2 марта на арене "Мегаспорт" в Москве, турнир является этапом отбора в сборную России на чемпионат мира в Стокгольме. 1 и 2 марта состоится финал Кубка России в категории юниоров.