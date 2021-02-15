СМИ: экс-глава легкоатлетической ассоциации Диак сможет покинуть Францию, выплатив штраф

ТАСС, 15 февраля. Суд снял запрет на выезд с территории Франции бывшего главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, ныне World Athletics) Ламина Диака при уплате штрафа в размере €500 тыс. Об этом сообщает радиостанция Radio France International.

Ограничения были сняты решением суда в конце декабря после подачи ходатайства адвокатами 87-летнего сенегальца. Важную роль сыграли возраст и здоровье Диака.

Отмечается, что в феврале была открыта кампания по сбору средств для уплаты штрафа.

На данный момент в заключительной стадии рассмотрения находится второе дело в отношении Диака, по которому он обвиняется в коррупции при выборах столицами Олимпийских игр Рио-де-Жанейро и Токио.

Диак возглавлял IAAF с 1999 по 2015 год, ему вменялись коррупция и намеренное сокрытие допинг-проб российских спортсменов ради финансового благополучия организации. Осенью 2020 года Диак, который был взят под стражу в 2015 году, был приговорен к четырем годам лишения свободы, два из которых условно, и выплате штрафа в размере €500 тыс..

По словам Диака, санкции в отношении россиян не были введены вовремя для того, чтобы не портить имидж России перед чемпионатом мира по легкой атлетике 2013 года в Москве, поскольку в то время IAAF вела переговоры о заключении спонсорских контрактов с банком ВТБ и холдингом ВГТРК. Эта отсрочка позволила российским атлетам выступить на Олимпийских играх в Лондоне, нескольким из них - выиграть медали. Также по тому делу на три года был осужден бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев.