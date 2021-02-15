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Фигурное катание

Первый канал покажет в прямом эфире соревнования одиночниц и пар в финале Кубка России

Турнир пройдет 27 февраля - 2 марта в Москве

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Первый канал проведет прямую трансляцию коротких и произвольных программ в женском одиночном катании и у спортивных пар в финале Кубка России по фигурному катанию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Первого канала.

Соревнования пройдут с 27 февраля по 2 марта. 27-28 февраля пройдут соревнования взрослых спортсменов, 1-2 марта будут соревноваться юниоры.

"Соревнования у женщин и в парном катании будут транслироваться в телевизионном эфире, а полностью турнир, включая выступления юниоров, будет доступен на сайте Первого канала", - сообщила пресс-служба.

Финал Кубка России является для спортсменов этапом отбора в сборную на чемпионат мира в Стокгольме. Турнир пройдет в Швеции с 22 по 28 марта.

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