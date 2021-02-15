Ласицкене призналась, что сохраняет надежду на участие в зимнем чемпионате Европы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене надеется, что получит право на участие в зимнем чемпионате Европы. Об этом она рассказала журналистам по окончании зимнего чемпионата России.

В понедельник Ласицкене в седьмой раз выиграла чемпионат России в помещении, показав результат 1,94 м.

"28 февраля у меня будет Кубок Москвы по прыжкам в высоту под музыку, психологически я готовлюсь к нему. Надежда на чемпионат Европы остается, поэтому я не ухожу в отпуск. Шенгенская виза у меня есть, как только мы ее получили, нас сразу закрыли. Теперь лежит без дела", - заявила Ласицкене.

Российские легкоатлеты из-за приостановки членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) с января 2020 года лишены возможности выступать на международных стартах даже в статусе нейтральных спортсменов. Согласно заявлению организаторов чемпионата Европы от 11 февраля, российские спортсмены смогут принять участие в турнире, если до 24 февраля подадут заявку, получив до этого от World Athletics статусы нейтральных спортсменов (ANA).

Чемпионат Европы в помещении пройдет с 4 по 7 марта в польской Торуни.